В России осталось менее 50 тысяч детей-сирот

В федеральном банке детей-сирот осталось менее 48 тысяч анкет. Этот показатель за последние пять лет снизился почти в полтора раза. По словам экспертов, россияне стали чаще брать ребенка из детдома благодаря качественным изменениям системы усыновления. Кроме того, в обществе поменялось отношение к приемным семьям.

Десять лет назад в России числилось 115,6 тысячи детей, оставшихся без попечения родителей, пять лет назад – 68,8 тысячи. В настоящее время в банке есть информация о 47,8 тысячи ребят, пишут «Известия» со ссылкой на данные, предоставленные Минпросвещения.

Специалисты отмечают, что число усыновленных детей превышает число тех, кого отправляют в детские дома. Россияне стали чаще брать в семью детей с инвалидностью. В стране числится около 180 тысяч приемных родителей и усыновителей, и столько же кровных опекунов.

При этом сокращение числа сирот не связано с демографическими показателями. По данным Росстата, с 2006 года растет число граждан в возрасте от 0 до 14 лет включительно.

В правительстве считают, что позитивная динамика наблюдается благодаря комплексному подходу. В стране функционируют около 3 тысяч организаций, которые сопровождают приемные семьи, оказывая медицинскую, психологическую и педагогическую поддержку. Усыновители могут рассчитывать и на финансовую помощь, предоставляемую не только на федеральном, но и на региональном уровне.

Эксперты указывают на то, что система усыновления в России качественно изменилась за последние пять лет. «Раньше родители не знали, как воспитывать приемного ребенка, если только они не взяли его в младенчестве. Сейчас же в России появились школы приемных родителей, там кандидаты проходят обучение», – отметили в комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке семьи, материнства и детства.

Помимо этого, изменилось отношение к приемным семьям в российском обществе, говорят специалисты. Уходят предрассудки, что помогает желающим усыновить ребенка не бояться быть непонятым.

Вместе с тем, по словам экспертов, все еще велико число тех, кто находится на попечении государства по заявлению родителей. Такие дети не попадают в банк сирот и их не могут попасть в приемную семью. Предполагается, что родители заберут ребенка обратно, но чаще всего заявления просто продлеваются.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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