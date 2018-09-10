В России оказалось самое большое в мире неравенство полов по продолжительности жизни

В России зафиксировали самую большую в мире разницу по продолжительности жизни у мужчин и женщин. В среднем россиянки живут на 11 лет дольше.

Исследование о гендерном диспаритете «Бремя болезней в России с 1980 по 2016 год» опубликовал журнал The Lancet. По данным специалистов, в этот период самый маленький срок жизни был зафиксирован в 1994 году, тогда этот показатель находился на уровне 63,7 года.

К 2016 году средняя продолжительность жизни российских мужчин выросла до 65,4 года. При этом у женщин средний срок жизни достиг исторического максимума – 76,2 года. Таким образом, разница составила почти 11 лет, что является самым большим показателем в мире.

Исследователи отмечают, что в сравнении со государствами, которые имеют аналогичные уровни социально-демографического индекса, показатели смертности и инвалидности в России остаются высокими, а ожидаемая продолжительность жизни низкая.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.09.18

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