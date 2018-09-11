Осужденных по экономическим статьям будут держать отдельно от уголовников

В российских тюрьмах появятся специальные зоны для осужденных по экономическим преступлениям. Об этом заявил уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов.

Ранее бизнес-омбудсмен предлагал создать для заключенных предпринимателей отдельное пенитенциарное учреждение, однако на это нужны большие инвестиции, передает «Интерфакс». В итоге ФСИН согласилась создать «специальные зоны, блоки, отсеки, в которых будут отдельно сидеть обвиняемые по экономическим преступлениям», заявил Титов на полях Восточного экономического форума.

«Это огромная проблема, когда они сидят вместе с уголовниками, – отметил правозащитник. – Если это будет отдельный отсек, это будут экономические статьи, это будут люди одного менталитета, у них не будет уголовного прошлого, так просто посадить и выбить из них признание будет сложно».

В феврале Титов составил список бизнесменов, которые скрываются за границей от уголовного преследования. Российские правоохранители изучили документ, в результате некоторых предпринимателей сняли с розыска и дали возможность вернуться на родину, не опасаясь ареста.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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