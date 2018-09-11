Россияне готовы отказаться от «Доширака», но жить не могут без пельменей

Социологи выяснили, от какой пищи готовы отказаться россияне в целях экономии или заботы о здоровье. Оказалось, что большинство расположены к тому, чтобы ограничить потребление быстрых супов, лапши и полуфабрикатов, но при этом не представляют своей жизни без пельменей, картофеля и макарон.

По данным исследовательского центра Romir, более половины россиян следят за своим питанием и предпочитают легкую и нежирную еду. 47% респондентов отказывают себе в продуктах с высоким содержанием холестерина.

Почти 55% опрошенных склонны ограничивать употребление продуктов быстрого приготовления – сухих супов, лапши, картофельного пюре и каш, которые надо просто залить кипятком. Только 14% россиян заявили, что любят такую еду.

Почти 40% респондентов снижают потребление сладкого. Четверть жителей страны – сладкоежки.

Потребление полуфабрикатов – пельмени, замороженные котлеты и овощи – предпочитают ограничивать 35% россиян. Тем не менее, большинство опрошенных – 42% заявили о том, что скорее не готовы вообще отказаться от пельменей.

Несмотря на то, что население все больше переходит на правильное питание, немногие готовы исключить из рациона традиционные калорийные гарниры – картофель и макароны, а также мучные изделия.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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