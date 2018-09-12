В России хотят ограничить максимальный проигрыш в азартных играх

Министерство финансов РФ подготовило законопроект об ограничениях в сфере азартных игр. Ведомство предлагает установить максимальный размер проигрыша, а также определить механизм, который позволит человеку запретить букмекерам принимать у него ставки.

Проект закона предусматривает введение запрета на прием ставок у тех, кто уже проиграл в текущем месяце более одного минимального размера оплаты труда (МРОТ, с 1 мая 2018 года составляет 11 163 руб.), передает «Интерфакс».

Кроме того, документ предполагает введение «механизма самоограничения», когда игрок может обратиться к букмекеру с просьбой установить лимит, при достижении которого продолжать прием ставок запрещается. Пересмотр лимита возможен не ранее, чем через год.

Также гражданин может подать ходатайство о том, чтобы его внесли в реестр лиц, страдающих игорной зависимостью. Попросить об исключении из реестра можно будет лишь через год.

Авторы инициативы в пояснительной записке указывают на рост числа игроманов, что, по их мнению, несет «угрозу для определенной части населения страны трудоспособного возраста, а также членов их семей».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.09.18

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