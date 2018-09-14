Опрос: Четверть россиян считают себя несчастными

Более двух третей жителей России считают себя в целом счастливыми людьми, а ощущение счастья чаще всего им дарит семья. Такие данные приводит «Левада-центр» по результатам проведенного. На вопрос «чувствуете ли вы себя счастливым человеком?» 22% респондентов ответили, что определенно чувствуют, а еще 48% – что скорее да. Несчастными в той или иной степени чувствует себя четверть опрошенных.

Что касается источников счастья, то для 74% счастливых россиян таким источником оказалась семья и ее благополучие. В числе других источников респонденты называют работу, здоровье, увлечения и жизнь как таковую.

Социологи отмечают, что россияне в возрасте от 18 до 35 лет чаще чувствуют себя счастливыми, чем респонденты более старшие люди. Суммарный уровень счастья у россиян, которые состоят в браке или в серьёзных отношениях, идентичен уровню счастья среди холостых респондентов (73% и 73% соответственно). Напротив, вдовствующие или разведенные опрошенные практически в два раза чаще ощущают себя несчастными.

Также стоит отметить, что прослеживается прямая зависимость между потребительским статусом человека и уровнем его счастья. Так, если среди респондентов, обладающих потребительским статусом «выше среднего», соотношение доли «счастливых» и «несчастных» составляет 6:1, то среди малообеспеченных, которым едва хватает денег на покупку продуктов питания, практически 1:1. Холостых россиян, чаще, чем семейных, делает счастливым жизнь сама по себе и любимое дело.

Основными причинами ощущения отсутствия счастья являются неинтересная работа и низкая зарплата. Каждому четвёртому респонденту старше 55 лет также мешает быть счастливым плохое здоровье и смерти близких. При этом представители молодежи в качестве основной причины собственного несчастья часто называют «неудовлетворённость положением дел в стране».

Опрос проведен 23-30 августа 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. АНО «Левада-Центр» внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.09.18

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