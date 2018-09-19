Большинство родителей поддерживают введение запрета на смартфоны в школах

Большая часть жителей России поддерживают идею о запрете использования сматфонов и других гаджетов в школах. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

83% респондентов считают, что телефоны мешают детям учиться. Такого мнения придерживаются 80% родителей. При этом чаще всего (90%) так заявляют те, у чьих детей вовсе нет личного смартфона.

73% опрошенных поддерживают идею ограничить школьников в пользовании гаджетами во время занятий. 69% уверены, что если детям запретить носить в школу телефон, то они станут лучше учиться. Две трети респондентов отмечают, что подобный запрет стоит распространить на учащихся всех возрастов, в том числе старшеклассников.

Примечательно, что среди участников опроса, у которых нет детей школьного возраста, также высока доля тех, кто поддерживает это предложение. И только 17% опрошенных полагают, что ограничительные меры никак не подействуют ни на поведение школьников, ни на образовательный процесс.

«Сегодня практически все россияне, от мала до велика, постоянно находятся «на связи» благодаря тотальному распространению сотовых телефонов. Это явление некоторое время назад повсеместно рассматривалось как безусловное благо, свидетельство высокого социального статуса и дополнительная гарантия безопасности. Теперь, по мере обретения опыта «жизни в мобильной сети», стали видны и ее негативные аспекты», – отмечает генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

По словам эксперта, гаджеты отвлекают школьников от учебного процесса. В ходе опроса респонденты всех возрастов выразили уверенность, что запрет на смартфоны в школах «рассматривается не как вторжение в личное пространство наших детей, а как способ повысить их концентрацию на учебном процессе».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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