Замглавы ФСИН предложил бесплатно выдавать в аптеках наркотики для наркозависимых

Первый замдиректора ФСИН Анатолий Рудый выступил с инициативой отменить в России запрет на заместительную терапию для наркоманов. По его мнению, этот шаг поможет снизить число совершаемых наркозависимыми гражданами преступлений и уменьшить количество осужденных в местах лишения свободы, отбывающих наказание по статьям о незаконном производстве и сбыте наркотиков.

«Я, честно говоря, думаю, что надо вводить для тех, кто стал наркоманом, замещающую терапию, – приводит слова силовика «Интерфакс». – Чтобы они не шли, не воровали у своего соседа, у родителей, еще у кого-то, а получали свою дозу официально в аптеке бесплатно, и таким образом разрушать рынок наркотический». Об этом Рудый заявил на специальном заседании Совета по правам человека при президенте РФ, посвященном вопросу открытости и законности в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Первый замглавы ФСИН полагает, что «с рынком можно бороться только рынком». По его словам, сократить число людей, отбывающих наказание по «наркотическим» статьям, «уголовно-правовыми методами… невозможно».

Стоит отметить, что в России препараты метадон и бупренорфин, используемые в заместительной терапии за рубежом, входят в список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых запрещен. Соответственно, заместительная терапия на их основе также запрещена.

По мнению российских властей, запуск программ заместительной терапии повышает риски роста незаконного оборота наркотиков, коррупции в здравоохранении и в правоохранительных органах, а также приведет к увеличению числа зависимых от вышеуказанных препаратов людей, которых легко вовлечь в преступную деятельность.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.09.18

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