Число россиян, верящих в безвредность алкоголя, резко выросло

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил отношение россиян к алкоголю. Оказалось, что число трезвенников на словах за последний год незначительно выросла. Согласно результатам опроса, 40% респондентов уверяют, что не употребляют спиртные напитки, тогда как в прошлом году об этом заявляли 39%. Среди молодежи в возрасте 18-24 лет непьющих 57%.

Выпивают периодически 58% участников опроса, но в основном не чаще нескольких раз в месяц. Ежедневно пьют 1% респондентов, следует из итогов исследования. При этом 40% говорят, что в последний год стали пить меньше. Об увеличении объемов потребляемого алкоголя сказали лишь 3% россиян. 55% граждан признались, что пьют также, как год назад.

Примечательно, что за последний год значительно выросло число россиян, которые верят в существование безвредных для здоровья доз алкоголя. Таких стало больше на 24% – в прошлом году их было 15%, в этом году – уже 39%. Между тем, большинство респондентов (55%) заявили о несогласии с данным мнением.

Самым «безвредным» напитком россияне сочли вино (51%). На втором месте в топ-3 безопасных алкогольных напитков значатся пиво и водка (по 14%), затем – коньяк (13%). Домашние вина, настойки и самогон считают неопасными по 8% опрошенных.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 6 сентября 2018 года среди 1600 респондентов методом телефонного интервью.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.09.18

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