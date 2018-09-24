В Орле зэка заставили оплатить издержки на его содержание в колонии

Заключенный колонии в Курской области отказывался от работы и поплатился за это. Региональное управление ФСИН потребовало через суд взыскать с осужденного деньги, потраченные на его содержание. Суд встал на сторону истца.

Как сообщает пресс-служба Заводского районного суда города Орла, Раев А.С. был приговорен к 10 годам лишения свободы со штрафом 30 000 рублей, он отбывает наказание в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Курской области.

Руководство колонии сообщило суду, что заключенный категорически отказывался от предложенной работы. При этом у него нет противопоказаний, инвалидом он не является и от работы по болезни не освобождался.

«В период отбывания наказания [Раев А.С.] был обеспечен нормой питания, вещевым имуществом, индивидуальными средствами гигиены, пользовался услугами коммунально-бытового обеспечения. За период отбытия наказания, на содержание осужденного учреждением израсходовано 119 478 руб. 24 коп.», – говорится в постановлении суда.

Судья пришел к выводу, что осужденные привлекаются к труду не по своему волеизъявлению, а в соответствии с требованиями уголовно-исполнительного законодательства. Таким образом, заключенный должен возместить затраты на свое содержание.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано ответчиком в апелляционном порядке.

Орел, Служба информации РИА «Новый День»

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