Эксперты посчитали, сколько и на какое вино тратят россияне

В первой декаде сентября более половины розничных продаж (52% против 43% годом ранее) пришлось на вина российского производства, пишет РБК со ссылкой на статистику оператора фискальных данных «Такском», учитывавших долю тихих вин.

Средний чек на покупку вина в сентябре этого года превысил прошлогодний на 5,7% и составил 477 рублей. Средняя розничная цена за бутылку выросла на 6,2% – до 324 рублей. По данным Росстата, в августе 2018 года средняя стоимость 1 литра столового виноградного вина составила 394,6 рубля, что на 1,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Одной из причин интереса покупателей к российским винам стало снижение цен на них – примерно на 5% за год, считает представитель торговой сети «Дикси» Юлия Чернышова. Потребление вина в России составляет около 3,5 л в год на душу населения, в СССР этот показатель достигал 16 л, указывает директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробиз. По данным «Такском», наиболее популярно у потребителей красное сухое и полусладкое вино – на него приходится 38 и 21% всех продаж, соответственно.

Тем не менее, наибольшей популярностью у россиян пользуются иностранные бренды. В их числе абхазское вино «Лыхны», испанское Castillo Santa Barbara, а также грузинские «Chateau саперави» и «Талавари». Российская марка «Абрау купаж темный» – на пятом месте. В числе крупнейших импортеров, по данным «Таском» оказалась Италия (12%), Испания (9%), Франция (8%), Абхазия (7%) и Грузия (6%), которая год назад занимала первое место с 16% от всех продаж.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.09.18

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