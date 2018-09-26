Опрос: Большинство россиян не хотят заботиться о стариках

Большинство жителей России полагают, что заботиться о старшем поколении должно государство. Таковы результаты опроса, проведенного «Левада-центром».

Согласно данным исследования, две трети россиян (62%) возложили заботу о стариках на государство. Среди участников опроса старше 55 лет мнение о том, что о пожилых должны заботиться государственные структуры, разделяют 67%, а в возрастной группе 18-24 года такой точки зрения придерживаются 50%. При этом доля одиноких пожилых людей, которые надеются на государственную поддержку, на 6% выше, чем аналогичная доля у семейных – 70% против 64%.

Почти треть россиян (28%) уверены, что о старшем поколении должны заботиться семья, родственники и друзья. Молодежь при этом чаще возлагает эту обязанность на семью (38% против 24% в группе старше 55 лет).

Еще 4% респондентов возложили заботу о пожилых на частные медучреждения, 2% – на общественные некоммерческие благотворительные организации и 1% – на религиозные организации.

Всероссийский опрос проводился 13-18 октября 2017 года. В нем 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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