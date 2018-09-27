Дознавателям хотят дать доступ к информации о банковских счетах граждан

Министерство внутренних дел России предлагает включить дознавателей в список сотрудников, которые имеют право без решения суда получать доступ к данным о банковских счетах, вкладах и операциях предпринимателей и юридических лиц. Об этом говорится в законопроекте, опубликованном на портале проектов нормативных актов.

В настоящее время такие полномочия есть только у следователей. Дознаватели могут получить информацию о счетах подозреваемых в соответствии со статьей 115 УПК РФ («Наложение ареста на имущество») только по запросу суда, следователя или на основании судебного решения.

«Получить справки о счетах лиц, не являющихся подозреваемыми (обвиняемыми), в том числе в целях раскрытия преступления и установления всех его обстоятельств, дознаватель не вправе… Отсутствие у дознавателя соответствующего полномочия не позволяет обеспечить своевременное выполнение следственных действий, направленных на сбор доказательств, что существенно затрудняет установление виновного лица, а также влечет нарушение прав потерпевших на доступ к правосудию», – указывают авторы законопроекта.

На согласование запроса у прокурора дознаватель тратит около суток, суд выносит решение в среднем в течение трех суток. Банк предоставляет необходимую информацию в течение трех месяцев.

Именно подобные проволочки становятся причиной низкого процента возмещаемости ущерба по преступлениям, связанным с движением денег по счетам предпринимателей и юрлиц, сообщают в МВД.

Ожидается, что данный законопроект вступит в силу в декабре 2019 года.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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