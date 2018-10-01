МЧС готовится к войне: стартовали всероссийские учения гражданской обороны

МЧС России объявило о старте всероссийской тренировки по гражданской обороне. Масштабные учения, начало которых анонсировал глава ведомства Евгений Зиничев, продлятся три дня, с 1 по 3 октября, сообщает пресс-служба МЧС

В них будут задействованы органы власти различных уровней. Чиновникам и сотрудникам МЧС предстоит отработать действия на случай обострения внешнеполитической обстановки и угрозы внешней агрессии против страны.

В ходе учений планируется проверить подготовку населения к действиям в военных условиях, укомплектованность и готовность пунктов временного размещения и специальных городков, систем связи и оповещения, слаженность действий всех специалистов, задействованных в мероприятиях.

В целом силам гражданской обороны предстоит «отработать мероприятия по повышению устойчивого функционирования экономики и систем жизнеобеспечения», подчеркивается в сообщении МЧС.

Кроме того, министр велел обеспечить готовность объектов ЖКХ в районах Крайнего Севера к зимнему отопительному периоду, чтобы снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.10.18

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