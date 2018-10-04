В армии России откажутся от шапок-ушанок и к кальсонам добавят трусы

Правительство РФ утвердило изменения в нормах снабжения военнослужащих. До 1 июня 2022 года из вещкомплекта солдат исчезнут шапки ушанки и шерстяные пилотки, при этом к категории нательное белье добавятся трусы.
Документ «О внесении изменений в нормы снабжения вещевым имуществом военнослужащих в мирное время» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В частности «шапки-ушанки из каракуля с козырьком» теперь будут называться просто «шапки», слово «рубашка» заменят на «фуфайка», а из позиции «брюки летние шерстяные» исключат слово «шерстяные».
Помимо этого, в нормах позицию, касающуюся «нательных кальсон», дополнят «трусами», которые будут выдаваться по две штуки в год.
Москва, Служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 04.10.18
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