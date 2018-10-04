Префектура ЮАО «подложила свинью» Минпросвещения: из-за чиновников педагоги выйдут протестовать в центр Москвы

В Москве педагоги решили пикетировать здание Министерства просвещения РФ. Учителя, которые отчаялись достучаться до чиновников другими способами, потребуют от Министерства заняться решением реальных проблем российского образования.

Педагоги придут с лозунгами «Реформы образования: вперед, в десятку худших?», «Дайте учителю учить!», «Надоело работать в сфере услуг!», «Достойная оплата за ставку часов!» Организатором акции выступил межрегиональный профсоюз «Учитель». Как сообщил корреспонденту РИА «Новый День» сопредседатель профсоюза Всеволод Луховицкий, из-за того, что чиновники префектуры Южного административного округа не согласовали пикет с числом участников до 20 человек около здания министерства на улице Люсиновской, 51, активисты приняли решение провести серию одиночных пикетов около главного здания министерства просвещения на улице Тверской, 11.

В ответе организаторам за подписью и.о. первого заместителя префекта ЮАО Алексея Ерошина говорится, что на улице Люсиновской «отсутствует площадка для проведения пикета». Похоже, что площадка пропала внезапно – по словам Луховицкого, еще два года назад территория около здания была, и места там хватало не только для пикетчиков, но и для елки, которую учителя приносили с собой в качестве наглядного пособия. Теперь же чиновники попытались «сослать» педагогов на площадку Зеленого театра в парк Сокольники.

Одиночные пикеты около здания Минпросвещения начнутся 5 октября в 17 часов. Учителя будут по очереди «нести вахту», сменяя друг друга.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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