Собственникам жилья предложили платить по долгам соседей

Центр стратегических разработок (ЦСР) в своем новом докладе предложил меры субсидиарной ответственности для собственников жилья в многоквартирных домах (МКД). Из документа следует, что в случае невыполнения своих обязательств по оплате жилищно-коммунальных услуг одним из собственников, за него это должны сделать соседи. А потом в судебном порядке потребовать возмещения расходов.

В докладе говорится, что при возникновении дефицита средств для оплаты оказанных услуг или выполненных работ по обслуживанию и ремонту общего имущества в МКД собственники обязаны покрыть образовавшуюся задолженность по общим обязательствам путем внесения дополнительных взносов.

За внесшими дополнительные средства собственниками остается право взыскать задолженность с виновного собственника. При этом обеспечением по долгу может стать квартира должника – если он имеет не менее чем шестимесячную задолженность по уплате платежей на общие расходы по управлению, содержанию и ремонту дома.

«Речь идет о ТСЖ», – пояснил «Российской газете» автор доклада Сергей Сиваев. В исследовании он приложил перенять практику европейских стран, в которые распространено кредитование товариществ собственников жилья и всевозможных ассоциаций владельцев квартир. Заемные средства такие ассоциации используют для капитального ремонта домов. Правда, для этого необходимо прописать, кто будет отвечать по долгам, в случае их возникновения.

«Это устанавливается кредитным договором, будет ли каждый собственник нести ответственность только за себя или же ответственность будет установлена субсидиарно», – отметил Сиваев.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.10.18

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