Роспотребнадзор предупредил о поддельных нитратомерах

Роспотребнадзор предостерег россиян от использования продаваемых в интернете нитратомеров при покупке овощей и фруктов. По его данным, приборы могут быть фальшивыми.

В ведомстве отметили, что с сезоном урожая в Сети активизировались продавцы различных портативных устройств и экотестеров, которые обещают якобы оказать помощь потребителю в выборе овощей и фруктов. «Потребителям навязывается покупка устройств со средней ценой от 5 до 8 тыс. рублей, которые будто бы способны определить наличие и количество нитратов в плодоовощной продукции. При этом в рекламных аннотациях не указывается, что данные приборы по сути замеряют лишь электропроводимость, сопроводительные документы на приборы зачастую выданы с нарушениями», – отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что в настоящее время проводится исследование самых популярных портативных нитратомеров, чтобы оценить объективность и достоверность выдаваемых ими результатов.

В Роспотребнадзоре также посоветовали покупать плодоовощную продукцию только в местах санкционированной торговли и обращать внимание на ее внешний вид и условия хранения. В случае возникновения сомнений покупатель может попросить продавца предоставить сопроводительные документы на товар.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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