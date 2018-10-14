Главный редактор «Эха Москвы» перенес экстренную операцию

Главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов перенес экстренную операцию. Журналиста срочно госпитализировали в минувшую субботу, 13 октября в одну из московских больниц с острой болью в почке. Медики провели экстренную операцию, которая прошла успешно.

Венедиктов сообщил в Facebook, что чувствует себя неплохо и очень благодарен врачам, а также тем, кто интересуется его здоровьем и желает выздоровления. «Отвечаю. Да, меня вчера срочно госпитализировали. Да, меня вчера немедленно прооперировали в одной из московских больниц. Да, мне придется неделю понаблюдать мир через интернет и окно больничной палаты…" – написал Венедиктов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.10.18

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