Патриарх Кирилл: «Если дети будут стремиться постоянно получать удовольствие, мы много лишимся»

Тотальное увлечение детей гаджетами может привести в будущем к серьезным негативным последствиям для них самих и для всей страны. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Злоупотребление электронными играми и погружение в них детей – огромная ошибка родителей и огромная задача для государства. Если следующее поколение будет воспитано в стремлении постоянно получать удовольствие, то мы многого лишимся», – сказал патриарх в ходе VIII Общецерковного съезда по социальному служению.

По его словам, в случае, если ребенок бОльшую часть времени уделяет «тому, чтобы получать удовольствие», то у него формируются «устойчивые наклонности: удовольствие – это главное», передает его слова «Интерфакс». Между тем, по словам патриарха, было бы «неправильным подходом игнорировать уроки прошлого»: трудно представить, сказал он, что было бы, если бы и наши предки были ориентированы на одни удовольствия, а не на подвиги.

«Способность человека совершать подвиг полностью противоречит идее получать удовольствие», – подчеркнул патриарх. «Кажется, что особого: сидит ребенок в своем гаджете и играет!» Однако это «очень плохой синдром», – считает предстоятель Церкви, по мнению которого необходимо «постараться ввести детей в режим, когда получение удовольствия не является приоритетом».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.10.18

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