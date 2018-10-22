Социологи узнали степень доверия россиян к СМИ

Более половины россиян (58%) не верят тому, что пишут в газетах, транслируют по телевидению и радио. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провела группа ЦИРКОН для Фонда медиаисследований при поддержке Комитета гражданских инициатив. Только треть респондентов (33%) доверяют информации в СМИ. 9% участников исследования затруднились с ответом.

При этом 45% респондентов признались, что часто испытывают ощущение, что журналисты их «обманывают» и «пытаются навязать определенную точку зрения». 35% россиян заявили, что доверяют информации, полученной от родственников, знакомых и коллег.

Больше всего россиян (63%) доверяют информации, которую транслируют по федеральному телевидению. Лишь 16% верят печатной прессе, а регулярно ее читает 43%. Новости в интернете узнают 60% опрошенных, но доверяют им только 44%.

Социологи отметили повышенное доверие к СМИ среди респондентов старше 60 лет, а также среди домохозяек. Самую низкую степень доверия демонстрируют россияне с низким доходом, а также жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Примечательно, что респонденты в возрасте 18-25 лет в наименьшей степени доверяют теленовостям (46%), но верят сообщениям в СМИ, а также в интернете больше, чем другие категории опрошенных.

Жители России ожидают от журналистов объективной передачи фактов (65%), анализа событий (43%), проверки и критики действий властей (33%). По мнению участников опроса, в последнюю очередь журналист должен «формировать определенные взгляды и ценности», заниматься пропагандой (11%), а также «развлекать и отвлекать от неприятных мыслей» (9%), сообщает «Коммерсантъ».

Тем не менее, более половины опрошенных (65%) заявили, что профессия журналиста пользуется уважением в обществе. В исследвоании отмечается, что за последние десять лет уровень уважения к профессии вырос на 12%. Несмотря на уважение к профессии журналиста, доверие к СМИшникам высказывают лишь 37% респондентов.

Самыми авторитетными тележурналистами россияне назвали Владимира Соловьева, Андрея Малахова и Владимира Познера. В Сети наибольшим авторитетом пользуется Юрий Дудь, в печатных СМИ – Дмитрий Быков.

Опрос проводился в июле-августе 2018 года среди 1604 респондентов старше 18 лет методом личного интервью по месту жительства респондентов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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