Студенты должны учиться, а не тратить время на подработки: учащиеся требуют повысить стипендии до уровня МРОТ

Студенты и аспиранты создали петицию с требованием повысить стипендии. Учащиеся считают, что должны тратить время на образование, а не искать средства на существование.

Петиция от имени студентов МГУ, МФТИ, НИУ ВШЭ, Тимирязевской академии, РГГУ направлена в адрес президента РФ Владимира Путина, премьер министра Дмитрия Медведева, главам Минобрнауки и Минфина, председателю комитета Госдумы по образованию и науке, президенту Российской академии наук, Российского союза ректоров и Совета ректоров вузов Москвы и Московской области.

«Мы, учащиеся российских средних специальных и высших учебных заведений, считаем, что размер стипендии должен быть не ниже регионального минимального размера оплаты труда», – указывают авторы петиции.

По словам студентов, в настоящее время размер стипендии настолько мал, что вынуждает учащихся «искать подработки, заниматься низкоквалифицированным трудом, не связанным с получаемой специализацией». В конечном итоге это негативно сказывается на качестве образования.

«По статье 7 Конституции РФ наша страна является социальным государством. Мы хотим, чтобы налоги, которые мы платим в государственную казну, тратились на поддержание качественного образования. Одна из форм социальной поддержки обучающихся вузов – стипендия», – говорится в петиции.

Авторы документа отмечают, что у аспирантов «физически не остается времени для зарабатывания денег, чтобы прокормить не только себя, но и свою семью».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.10.18

Субсидии на оплату коммуналки больше не будут приостанавливать из-за долгов за ЖКХ, не подтвержденных судом. / Жестокое избиение подростка в Москве: СКР начал проверку. / Екатеринбуржцы снова пойдут обнимать деревья в сквере у Драмы. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»