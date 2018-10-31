Россияне рассказали о самых любимых праздниках

Социологи выяснили, какие праздники в России являются самыми популярными. Чаще всего граждане нашей страны отмечают Новый год и День Победы. В то же время среди молодежи набирают популярность Хэллоуин и День святого Валентина.

Опрос проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В исследовании приняли участие 1600 россиян. Респонденты отвечали на вопрос, какие праздники «вы отмечаете, а какие – нет».

Большинство россиян назвали восемь праздников: Новый год (96%), День Победы (95%), 8 Марта (88%), 23 Февраля (84%), Пасха (82%), Рождество Христово (77%), 1 Мая (63%), День России (54%).

День народного единства отмечают только 42% респондентов, День святого Валентина – меньше трети, четверть россиян празднуют День космонавтики.

Социологи сравнили ответы людей в возрасте от 18 до 24 лет с ответами тех, кто постарше (от 35 до 44 лет), оказалось, что День святого Валентина пользуется у молодежи большей популярностью – 54% против 26%, похожие результаты отмечаются и в отношении Хэллоуина (13% против 4%) и Дня святого Патрика (8% против 3%).

Результаты исследования прокомментировал руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин: «Российской культуре свойственен высокий уровень консерватизма относительно праздничных событий, принимаемых в национальном масштабе: топовые позиции рейтинга уверенно делят между собой гражданские и религиозные православные даты. Конечно, в рейтинге присутствуют и локальные тенденции, среди которых можно отметить запрос со стороны молодежи на адаптированный под нее неперегруженный эвент развлекательного характера, который в относительно большей степени проявляется через празднование Хэллоуина или Дня святого Патрика».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.10.18

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