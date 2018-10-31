Путин изменил срок принятия решения о выдаче материнского капитала

Президент России Владимир Путин распорядился сократить срок принятия решения о выдачи материнского капитала. Теперь на это отводится 15 дней вместо месяца, как было ранее. Соответствующие поправки были внесены в ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Решение о выдаче или об отказе в выдаче сертификата выносит территориальный орган Пенсионного фонда на основании заявления, в котором указано, например, лишали ли граждан родительских прав, совершали ли они преступления и так далее. Соответственно, для проверки этих данных Пенсионный фонд направляет запросы в различные ведомства. Теперь они должны дать ответ в течение пяти дней, а не двух недель, как ранее.

Программа материнского капитала действует до конца 2021 года, напоминает «РГ». Сертификат выдается за рождение второго или последующего ребенка, сумма – свыше 453 тыс. рублей, использовать ее можно, например, на улучшение жилищных условий, на образование.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 31.10.18

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