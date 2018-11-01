Роспотребнадзор обеспокоен качеством услуг в салонах красоты: памятка по безопасности

Роспотребнадзор выпустил памятку по безопасности для посетителей салонов красоты на фоне их растущей популярности и сообщений о нарушениях в этой сфере, которые приводят к негативным для клиентов последствиям.

В ведомстве, что посетителям салонов красоты прежде всего нужно обратить внимание, вымыл ли мастер перед процедурой руки. Специалисты по маникюру и педикюру для предупреждения распространения гепатитов, ВИЧ-инфекции, грибковых заболеваний и других инфекций должны соблюдать режим дезинфекции оборудования, маникюрного и педикюрного инструментария.

Влажная уборка в помещениях ногтевого сервиса помещений должна осуществляться не менее двух раз в день с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

В ведомстве отмечают, что обеспечить соблюдение санитарных требований при оказании услуг маникюра и педикюра в домашних условиях непросто, поэтому риски для потребителя значительно возрастают.

В парикмахерских расчески, щетки, ножницы для стрижки волос мастер обязан мыть под проточной водой, дезинфицировать в бактерицидных излучателях или в растворах дезинфицирующих средств, подчеркивает Роспотребнадзор.

Салон обязан использовать только чистое белье индивидуальное для каждого посетителя. Это могут быть и одноразовые шапочки, накидки, салфетки;

Если мастер использует при стрижке пеньюар из синтетической ткани, то это возможно только с чистой хлопчатобумажной салфеткой или одноразовым подворотничком.

Ведомство также подчеркивает, что у каждого работника должна быть личная медицинская книжка установленного образца с результатами медицинских и лабораторных обследований.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 01.11.18

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