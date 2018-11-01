В половине регионов России выросла смертность среди граждан трудоспособного возраста

В первые шесть месяцев 2018 года в 39 регионах России выросла смертность населения в трудоспособном возрасте. По словам экспертов, это говорит о проблемах в организации медицинской помощи в целом, а также о недостаточной профилактической работе.

Специалисты Общероссийского Народного Фронта и Фонда независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье» сравнили показатели смертности с прошлым годом и пришли к выводу, что только шесть регионов соответствуют планке, которую задал президент России Владимир Путин. Глава государства поручил снизить к 2024 году смертность населения в трудоспособном возрасте до 350 случаев на 100 тысяч населения. В 59 субъектах показатель находится выше среднероссийского уровня – 477,9 на 100 тысяч жителей.

Снижение показателя зафиксировано в 44 субъектах, сообщается на сайте ОНФ. В лидерах рейтинга по положительной динамике – Hенецкий автономный округ (– 18,2%), Республика Ингушетия (11%), Кабардино-Балкарская (8,5%), Саха (Якутия) (8,3%), Томская (8%), Магаданская (7,4%) и Омская (6,9%) области, Республика Тыва (6,5%), Самарская область (5,9%) и Ямало-Hенецкий автономный округ (5,8%).

При этом в 39 регионах смертность, наоборот, увеличилась. В ТОП-10 регионов с самой высокой смертностью трудоспособного населения за первое полугодие 2018 года вошли Чукотский автономный округ (918,4 на 100 тысяч населения соответствующего возраста), Кемеровская область (724,5), Республика Карелия (669,2), Новгородская область (656,8), Республика Тыва (649,5), Тверская (646,9), Амурская (641,6), Иркутская (638), Псковская (633,5) и Еврейская автономная (631,5) области.

Кроме того, специалисты выделили субъекты, в которых высокая смертность обусловлена отдельными заболеваниями – ишемической болезнью сердца (ИБС) и цереброваскулярными болезнями. Среднероссийский показатель составляет 67,4 и 29,8 соответственно.

Так показатели смертности от ИБС сильно превышены в Псковской области (167,1), Республике Карелия (117,2), Костромской (111,5), Архангельской (без автономии) и Курской (по 107) областях, Алтайском крае (101,8), Белгородской (100,5) и Воронежской (99,4) областях, Хабаровском крае (98,3) и Республике Хакасия (98,2).

ТОП-10 субъектов с самой высокой смертностью от цереброваскулярных болезней выглядит следующим образом: Hенецкий автономный округ (56,5), Камчатский край (51,7), Костромская и Еврейская автономная области (по 51,1), Республики Тыва (47,6) и Коми (47,1), Магаданская (46,9) и Новгородская (46,7) области, Чукотский автономный округ (45,9), Севастополь (43,7).

Как пояснил член Центрального штаба ОНФ, директор Фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов, высокие показатели смертности могут говорить о «проблемах в организации первичного звена и трехуровневой системы медицинской помощи в целом, а также о недостаточной профилактической работе». «Эти проблемы могут приводить к несвоевременной диагностике заболеваний, началу лечения, несоблюдению правила «золотого часа» при транспортировке больных, а также к госпитализации в непрофильные медучреждения или отделения», – отметил эксперт.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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