Главу СПЧ «напрягли» данные о самых часто нарушаемых правах россиян

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов сообщил, какие права человека нарушаются в стране чаще всего.

Согласно данным опроса СПЧ о ситуации с правами человека в России, «на первое место вышло право на здоровую окружающую среду, на второе – право на справедливый суд, на третье – право на честные, свободные выборы», рассказал Федотов в своем выступлении на форуме «Сообщество» в Москве.

Правозащитник отметил, что «это совсем свежие данные», которые его «напрягли», сообщается на сайте СПЧ.

По словам Федотова, в прошлые годы, согласно данным опросов, чаще всего «нарушались трудовые права, право на жилище и право на отдых».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.11.18

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