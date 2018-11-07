Россиян предупредили об обмане на праздничных распродажах

Роспотребнадзор опубликовал предостережение для граждан, которые пользуют скидочными акциями, проводимыми магазинами в период новогодних праздников. В частности, ведомство порекомендовало внимательно изучать условия распродаж, а также напомнило о праве обменивать товар, даже приобретенный со скидками.

«Приближение новогодних праздников каждый год ознаменовано проведением многочисленных скидочных акций и распродаж различными торговыми организациями. Все это вызывает высокий потребительский интерес и в суматохе многие покупатели становятся жертвами обмана недобросовестных продавцов, которые не в полной мере доводят до сведения покупателя условия проводимых акций», – сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Согласно российскому законодательству магазины должны в полной мере информировать покупателей о приобретаемом товаре, а также достоверно рассказывать об условиях получения скидки. «Продавец обязан четко сформулировать условия и цену приобретения товара по акции. Только если продавец правильно и доходчиво донесет информацию до покупателя, между ними не возникнет никаких конфликтных ситуаций», – подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, граждане вправе обменять товар, приобретенный по акции, если он не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации. Однако такая возможность существует только для непродовольственных товаров, которые не входят в перечень не подлежащих возврату.

В соответствии с законом «О защите прав потребителей» покупатель может поменять не устроивший его товар на продукт такой же марки, или другой марки, но с перерасчетом цены, потребовать уменьшения стоимости, безвозмездного устранения недостатков купленного товара, или вовсе расторгнуть договор купли-продажи и вернуть деньги.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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