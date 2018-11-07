В России 70% продавцов торгуют подделками

Только треть розничных торговцев в России заявили, что продают оригинальную продукцию. Все остальные признались, что торгуют контрафактом. При этом зачастую они не считают, что нарушают закон, а каждый десятый уверен, что подделка лучше оригинала.

69% открыто признают, что торгуют поддельными товарами, пишет РБК со ссылкой на исследование компании BrandMonitor, специализирующейся на защите брендов и интеллектуальной собственности. Большая часть торговцев котрафактом назвали самым привлекательным в подделках их стоимость.

Только каждый пятый продавец допускает, что реализуемый им товар может быть некачественным, 70% настаивают на том, что их товары отличного качества, а каждый десятый заявил, что его подделки даже лучше, чем оригинальные товары.

Половина (46%) из тех, кто торгует репликами, не считают, что нарушают закон. Впрочем, продавцы знают, что незаконно выдавать контрафакт за оригинал.

Чаще всего в торговле подделками признаются продавцы на островках в торговых центрах (82%), чуть меньше признаются в распространении контрафакта те, кто ​торгует в павильонах (67%) и магазинах (58%).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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