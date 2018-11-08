Комитет Госдумы одобрил резонансный законопроект о любительском рыболовстве

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям поддержал во втором чтении законопроект о любительской рыбалке, сохранив существующие положения в отношении районов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Там гражданам будет позволено вести лов рыбы для личных целей при помощи сетей.

Напомним, что первое чтение законопроект о любительском рыболовстве прошел еще в 2013 году. Он закрепляет право граждан свободно и бесплатно осуществлять любительское рыболовство на водных объектах общего пользования, за исключением водных объектов, предоставленных для ведения рекреационных рыболовных хозяйств.

Документ запрещает использование электроудочек и существенно ограничивает продажу сетей. Кроме того, законопроект вводит понятие суточной нормы вылова – объема вида водного биоресурса, разрешенного к вылову человеком в течение календарного дня. Как напоминает РИА «Новости», с 2013 года законопроект, вызвавший широкий общественный резонанс, находится на доработке.

По словам главы профильного комитета Госдумы Николая Николаева, «поправками правительства РФ предлагалось прекратить все действующие на сегодняшний день договоры с 1 января 2020 года». «Вместе с тем, по итогам проведенной на площадке комитета работы по законопроекту мы посчитали целесообразным сохранить существующий механизм рыбопромысловых участков для районов Севера, Сибири и Дальнего Востока в отношении ценных видов рыб, перечень которых утвержден приказом Минсельхоза России. К ним отнесены, в том числе семга, таймень, чавыча, омуль байкальский», – сказал народный избранник.

После принятия закона граждане смогут рыбачить сетями только в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока в целях удовлетворения личных потребностей. Такие сети должны будут поштучно маркироваться в территориальных управлениях Росрыболовства и учитываться в специальном реестре. Порядок такой маркировки и ведения соответствующего реестра определит правительство РФ, рассказал Николаев.

«Мы также вводим законопроектом некоторые «полезные» ограничения – это запрет на любительское рыболовство и аквакультуру на одном водном объекте, что позволит исключить споры между рыбками-любителями и теми, кто разводит рыбу. Также запрещается оборот жаберных сетей – это, кстати, реализация поручения президента. Кроме этого, запрещается подводная охота с использованием индивидуальных электронных средств обнаружения рыбы под водой (эхолоты – прим. ред.)», – рассказал Николаев.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.11.18

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