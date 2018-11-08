ВЦИОМ рассказал о приоритетах россиян при выборе продуктов

За последний год россияне стали более внимательно относиться к выбору продуктов. Таковы данные опроса, проведенного Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Так, 83% участников опроса рассказали, что обращают внимание на срок годности товаров, а составом продуктов интересуются 51% россиян. 37% респондентов сообщили, что изучают информацию о производителе, 12% участников опроса важно знать содержание в продукте белков, жиров и углеводов, а 9% россиян уделяют внимание калорийности. С безразличием к информации о продуктах относятся только 7% опрошенных.

Стоит отметить, что подавляющее большинство россиян весьма скептично относится к информации о составе продуктов, указанной производителем на упаковке. Так, 76% опрошенных разделяют мнение, что указанная информация скорее неточная, неполная. Доверяют данным на этикетках только 16% россиян.

«Обращаясь к исследованиям прошлых лет, стоит отметить две тенденции. Во-первых, по отношению к 2017 году растут показатели внимательного отношения к потребляемой продукции, что безусловно является маркером развития культуры потребления в целом. Во-вторых, в отношении продуктов питания сохранилась (по ряду значимых товарных категорий – усилилась) тенденция переориентации на отечественную продукцию»,– пояснили во ВЦИОМ. Зато в покупках одежды, обуви и бытовой техники россияне еще склонны отчасти ориентироваться на импорт.

Любопытно, что при равной цене россияне предпочтут купить российские овощи (95%), рыбу и мясо (94%), молочные продукты (91%), фрукты (82%), макароны (85%), шоколад (76%).

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.11.18

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