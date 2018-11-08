В российских колониях хотят запретить мобильную связь

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) предлагает на законодательном уровне запретить сотовым операторам предоставлять услуги связи на территории исправительных учреждений. Об этом заявил заместитель директора ФСИН Валерий Бояринев.

«На сегодняшний день решаем вопрос по исключению услуг связи операторами мобильной сети на территории наших исправительных учреждений. Для этого нужно вносить изменения в отдельные реестры», – сказал представитель ведомства.

По его словам, по данному вопросу ФСИН «плотно работает» с Минкомсвязью, передает «Интерфакс». Планируется, что изменения в законодательство могут быть внесены в 2019 году.

Бояринев отметил, что сотовым операторам ограничения невыгодны, так как они хотят получать прибыть. При этом различные типы связи требуют разных средств для блокировки, именно по этой причине добиться отключения связи в колониях можно только с помощью законодательных изменений.

Замглавы ФСИН сообщил, что за полгода у заключенных были изъяты около 10 тысяч мобильных телефонов. При этом у осужденных есть возможность говорить по стационарной связи в течение 15 минут в день.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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