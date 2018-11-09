В России официально появилась новая профессия

В России в ближайшее время появится новая профессия – цифровой куратор. Как пишет «Российская газета», задача новых специалистов – помогать пожилым людям освоить работу с цифровыми ресурсами: разобраться с онлайн-платежами за коммунальные услуги, ведением документооборота в электронном виде и многим другим.

Профессиональный стандарт уже разработан. Над ним потрудились специалисты Совета по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, соцзащиты и занятости населения на базе ВНИИ труда, а также Российского общества «Знание». По словам главы совета по профквалификациям Юрия Герция, площадки для обучения цифровых кураторов могут появиться уже в середине декабря.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.11.18

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