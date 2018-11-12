Россиян хотят штрафовать за отказ от участия в переписи

Росстат предложил ввести штрафы для тех граждан, которые отказываются от участия во всероссийской переписи населения. Об этом сообщил глава ведомства Александр Суринов.

По словам Суринова, перепись должна быть обязательна для всех. В настоящее время готовится к рассмотрению предложение о штрафных санкциях для тех, кто не хочет рассказывать о себе обществу, пишет ТАСС.

При этом глава Росстата уточнил, что штрафы будут «не такие страшные, как в других странах». Отказникам придется заплатить 100 рублей.

Напомним, с 1 по 31 октября в России проходила пробная перепись населения. В ходе этого мероприятия были отработаны нововведения, которые будут использованы в ходе всероссийской переписи населения в 2020 году.

В последний раз жителей РФ переписывали в 2010 году. Тогда в стране насчитали 142 905 200 человек.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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