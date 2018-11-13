Тест Рособрнадзора показал, какие учителя хуже всех знают свой предмет

В России завершилось исследование компетенций учителей. Оказалось, что далеко не все педагоги в полной мере владеют знаниями по предмету, который преподают. Об этом сообщил глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов.

Исследования компетенций учителей входит в программу Национальной системы учительского роста, которая включена в указ президента Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». Тесты сдавали 22 тысячи педагогов из 67 субъектов России.

Половина преподавателей математики и информатики, а также основ духовно-нравственной культуры народов России не справились с работой. По истории, экономике, «России в мире», русскому языку и литературе получили неудовлетворительный результат почти четверть учителей. Наиболее успешно справились с заданием педагоги, преподающие обществознание и право.

«Лучше объективная оценка, чем высокая и оторванная от реальности. Во время подготовки кадров Министерству просвещения и Рособрнадзору необходимо спокойно анализировать результаты исследования, помогать учителю, сделать соответствующие выводы для системы педагогического образования и повышения квалификации, чтобы наша система подготовки педагогических кадров была одной из лучших в мире», – заключил Сергей Кравцов.

Помимо тестов на знания по своему предмету, педагогов проверяли на умение решать методические задачи и оценивать работы учащихся. Отмечается, что исследование проводилось деперсонифицированно, поэтому его результаты никак не повлияют на работу учителей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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