Профсоюзы предупредили о «серьезных протестах» жителей России из-за роста налогов

Рост фискальной нагрузки, штрафов и других выплат вызывают недовольство и возмущение россиян. Об этом заявил глава Федерации независимых профсоюзов РФ (ФНПР) Михаил Шмаков. Последствием этого могут стать «достаточно серьезные протесты», предупредил он.

«Жалобы и недовольство (жителей РФ – прим. ред.) есть постоянно, они связаны с ростом различных штрафов, поборов на дорогах, ростом фискальной нагрузки через увеличение кадастровой стоимости недвижимости и земельных участков, которые есть у людей», – приводит слова Шмакова ТАСС.

Профсоюзный лидер отметил, что возмущение населения пока «не выплеснулось в явной форме», однако дополнительные нагрузки в виде штрафов и налогов очень сильно раздражают людей. По мнению Шмакова, «любое дополнительное небольшое воздействие на их психику может привести к достаточно серьезным протестам».

Накануне на совещании правительства президент России Владимир Путин поручил премьеру Дмитрию Медведеву оценить реальную налоговую нагрузку на россиян. По словам главы государства, необходимо понимать «что там в реальной жизни происходит, а не на бумажках».

Президент дал поручение после недавней встречи со Шмаковым, на которой глава ФНПР сообщил о росте фискальной нагрузки на россиян. «Профсоюзы обращают внимание на то, что, по их мнению, растет фискальная и квазифискальная нагрузка в принципе на население, на людей. Надо провести анализ того, что происходит, по отраслям и по регионам», – заявил Путин, чьи слова цитирует пресс-служба Кремля.

Напомним, с нового года в России ставка НДС вырастет с 18 до 20%, что приведет к очередному витку роста цен. Кроме того, с 1 января 2019 года стартует эксперимент по обложению налогом самозанятых в четырех регионах – Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Соответствующий законопроект Госдума одобрила в первом чтении в октябре.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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