Россияне предпочитают искать работу с помощью личных связей

Большая часть граждан России при поиске работы надеются на личные связи. Также популярность в этом вопросе набирают социальные сети. Таковы данные опроса исследовательского холдинга «Ромир».

65% опрошенных заявили, что используют контакты среди родственников и друзей, когда хотят найти новое место работы. Четверть респондентов предпочитают размещать резюме в социальных сетях. 18% доверили подбор работы службам занятости, передает РИА «Новости».

Среди людей с высокими доходами выше доля тех, кто ищет работу через соцсети и агентства по подбору персонала – 36% и 25% соответственно. Пятая часть опрошенных этой категории обращаются в государственные службы занятости.

60% респондентов заявили, что не меняли работу в последние пять лет. 14% сменили место в этот же период. 16% перешли в другую организацию за последние три года. Каждый десятый сменил место работы за прошедший год.

«Чаще других работу меняют респонденты из группы с низкими доходами (менее 10 тысяч рублей на человека в семье), – отмечают социологи. – 18% из них хотя бы раз переходили с места на место только за последний год. В остальных доходных группах результаты оказались близки к среднему значению. Склонна к переменам и молодежь».

В то же время россияне с каждым годом показывают возрастающую мобильность при смене работы. Так 18% готовы переехать в другой регион России ради карьерных перспектив, 5% даже не против уехать в другую страну. Впрочем, большинство граждан (77%) не хотят менять место жительства ради работы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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