Замглавы ФСИН посетовал на нехватку колоний для экс-силовиков

Количество колоний для осужденных из числа бывших сотрудников правоохранительных органов в России увеличивается, однако их не хватает. Такое заявление в эфире радио «Эхо Москвы» сделал заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко.

«Есть колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов и приравненных к ним… Резко увеличивается количество колоний для бывших сотрудников. В этом году мы две открыли, и они уже заполнены. Надо открывать больше», – посетовал генерал, добавив, что такое положение дел объясняется усиленной борьбой с коррупцией. Он также указал, что число колоний для осужденных, которые не связаны с правоохранительными органами, сокращается.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.11.18

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