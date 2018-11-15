Большинство россиян выступили за введение уроков полового воспитания в школах

60% граждан России поддерживают появление уроков полового просвещения в школах. В то же время в правительстве мнения на этот счет разделились. Так вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что образовательные учреждения должны рассказывать детям о контрацепции, а глава Минпросвещения Ольга Васильева уверена, что эти вопросы нужно обсуждать в рамках семьи.

Согласно данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 21% жителей России «полностью» и 39% «скорее» поддерживают введение уроков полового воспитания в школе. Полностью не поддерживают идею 12% респондентов, еще 15% «скорее не поддерживают», пишет ТАСС.

Большая часть (63%) участников исследования убеждены, что эти вопросы в школах нужно поднимать уже в средних классах (5-9 классы). Четверть полагает, что половое воспитание нужно вводить в старших классах школы. По 3% респондентов предложили обсуждать эту тему в начальной школе, после получения среднего образования и вообще не говорить с детьми о методах контрацепции.

По словам социологов, в целом за последние 30 лет в России тема сексуальных отношений стала заметно менее табуированной. При этом на межпоколенческом уровне многие ограничения до сих пор не утратили своей силы. «Около половины опрошенных предпочитают отстраниться от этого диалога с детьми и делегировать вопросы сексуального просвещения третьей стороне: врачам-специалистам, научно-популярным материалам, школе», – отметил руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин.

Исследование проводилось методом телефонного интервью с участием 1600 респондентов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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