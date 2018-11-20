СКР: В 2018 году более 11 тысяч детей пострадали от рук преступников

Следственный комитет России опубликовал статистику преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. В общей сложности в 2018 году более 11 тысяч детей пострадали от рук злоумышленников.

«За девять месяцев текущего года следственными органами СК России возбуждено 15 492 уголовных дела о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, 11 675 лиц признаны потерпевшими», – сообщает пресс-служба ведомства.

Среди несовершеннолетних чаще всего жертвами преступлений становятся подростки 15-17 лет, в этом году 5225 детей этого возраста пострадали от рук злоумышленников, в возрасте до года – 374 ребенка, от года до 5 лет – 789, 6-10 лет – 1647, 11-14 лет – 3640. 917 несовершеннолетних погибли от преступных посягательств.

20 ноября отмечается Всемирный день ребенка, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в 1954 году. В этот день были приняты Декларация и Конвенция о правах ребенка. В России, как и во всем мире, к этому празднику приурочивают различные акции, направленные на обучение, оздоровление и благополучие детей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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