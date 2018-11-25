Роскосмосу пришлось объяснять очередное заявление Рогозина

Госкорпорации «Роскосмос» пришлось объяснить слова своего руководителя о готовящейся проверке американской версии освоения Луны.

Напомним, жатой первой в истории человечества высадки на Луну считается 20 июля 1969 года. Согласно официальной версии, на поверхность спутника Земли ступили Нил Армстронг и Эдвин Олдрин. Позже появились гипотезы, что американцы на Луну не высаживались, а знаменитое видео было снято в павильоне.

«Мы такую задачу поставили: полететь и проверить, были они там или не были. Они говорят, что были. Но мы проверим», – заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на с президентом Молдавии Игорем Додоном.

Он подчеркнул, что сегодня ни одна страна мира не может в одиночку реализовать лунную программу. В связи с этим, заявил глава госкорпорации, Россия рассчитывает на активное сотрудничество с американскими коллегами в этой сфере.

«Шутка, конечно», – прокомментировал заявление главы ведомства официальный представитель «Роскосмоса», сообщает РИА «Новости».

Ранее в госкорпорации сообщили о разработке государственной программы по освоению естественного спутника Земли. В документе пропишут задачи автоматических станций, которые Россия намерена отправить к Луне в 2020-х годах. Первая высадка российских космонавтов на Луне планируется не раньше 2030 года.

Москва, Игорь Юров

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