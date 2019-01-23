«Хватит болтать, куда мы полетим в 2030-м»: Медведев жестко отчитал «Роскосмос»

Глава правительства России Дмитрий Медведев обрушился с жесткой критикой в адрес «Роскосмоса» за неповоротливость и «прожектерство». По словам премьера, ракетно-космическая отрасль сегодня может и должна быть экономически успешной, но «мы пока от этого достаточно далеки». Об этом Медведев заявил на совещании по вопросам финансово-экономического положения «Роскосмоса» в среду, 23 января.

Глава кабмина подверг госкорпорацию критике за неэффективное использование инвестиций. «Государство инвестирует в освоение космоса значительные средства. Запланированный объем бюджетного финансирования на ближайшие три года – более 515 млрд рублей, отметил Медведев и подчеркнул, что с освоением этих денег «есть серьезные проблемы». «В прошлом году «Роскосмос» часть бюджетных инвестиций (порядка 16%) просто не использовал… Как результат – одна из конкурентных сфер в этом смысле развивается медленнее, чем нам нужно, – заявил премьер-министр, чьи слова приводит пресс-служба правительства РФ, и упомянул в связи с этим о наличии «финансовых трудностей для различных подведомственных структур.

Кроме того, Медведева не радует скорость строительства наземной инфраструктуры, которая необходима для освоения космоса: «Тоже нельзя сейчас назвать приемлемой».

«Показательна ситуация с космодромом Восточный. Первая очередь строительства должна была завершиться в прошлом году. Реально построена четверть запланированных объектов – только 5 из 19… На достройку остальных объектов «Роскосмос» запрашивает дополнительные средства. <…> В этом году должна начаться вторая очередь строительства, чтобы к 2021 году Восточный был полностью готов к запуску космических аппаратов различного назначения с использованием ракет-носителей тяжелого класса. Очевидно, что нынешняя динамика не позволяет в эти сроки уложиться», – констатировал глава правительства, отметив, что «необходимы усилия» для исправления ситуации. Речь идет об «эффективных механизмах управления, финансирования внутри ракетно-космической отрасли и жестком контроле за исполнением принятых решений, соблюдением сроков, соблюдением качества выполнения работ и использованием бюджетных средств», пояснил он.

Глава кабмина также подчеркнул, что нужно заканчивать с «прожектерством» в ракетно-космической отрасли. «Хватит болтать, куда мы полетим в 2030 году», – заявил Медведев. Премьер посоветовал «Роскосмосу» «меньше говорить и больше делать». Он указал, что необходимо «активно заниматься коммерциализацией нашей космической отрасли и увеличением доли России на международном рынке».

«Не стоит забывать, что космос сегодня – это уже большой рынок, на котором существует реальная конкуренция. И нужно серьезно работать, чтобы на этом рынке остаться», – заключил Медведев, отметив, что «лидерство в ракетно-космической отрасли» – это и вопрос обороноспособности, и в «не меньшей степени вопрос развития новых технологий».

На днях СМИ сообщили о планах «Роскосмоса» создать отряд женщин-космонавтов. В ноябре прошлого года глава корпорации Дмитрий Рогозин заявил, что Россия собирается изучать Луну с помощью роботов-аватаров. В госкорпорации сообщили о разработке государственной программы по освоению естественного спутника Земли. В документе пропишут задачи автоматических станций, которые Россия намерена отправить к Луне в 2020-х годах. Отмечалось, что первая высадка российских космонавтов на Луне планируется не раньше 2030 года.

Рогозин также заявлял о готовящейся проверке американской версии освоения Луны. «Мы такую задачу поставили: полететь и проверить, были они там или не были. Они говорят, что были. Но мы проверим», – заявил глава «Роскосмоса» на встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном в ноябре. Позже официальный представитель «Роскосмоса» назвал заявление Рогозина шуткой. Напомним, датой первой в истории человечества высадки на Луну считается 20 июля 1969 года. Согласно официальной версии, на поверхность спутника Земли ступили Нил Армстронг и Эдвин Олдрин. Позже появились гипотезы, что американцы на Луну не высаживались, а знаменитое видео было снято в павильоне.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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