Нашли неполадки: на Байконуре перенесли запуск ракеты «Протон-М» с космическим телескопом

Отложен запуск ракеты-носителя «Протон-М» с новым космическим телескопом «Спектр-РГ», намеченный на 15:17 мск 21 июня.

«При подготовке ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» и космической обсерваторией «Спектр-РГ» было выявлено замечание», – говорится в сообщении госкорпорации в твиттере. В Роскосмосе отметили, что в связи с этим «госкомиссия приняла решение о переносе времени решения о пуске на резервную дату».

Напомним, что ракета «Протон-М» с космическим телескопом была доставлена на стартовый комплекс Байконура 14 июня.

Днем ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил на совещании по вопросу развития «Роскосмоса», что Россия потеряла лидерство в космической сфере. Ранее сообщалось, что Россия уступила США и Китаю по числу космических пусков. Премьер подверг критике работу «Роскосмоса», отметив, что госкорпорация сорвала контракты по пилотируемым полетам и допускает задержки в сроках запусков космических аппаратов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.06.19

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