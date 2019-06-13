Медведев устроил разнос «Роскосмосу» за потерю Россией космического лидерства

Премьер Дмитрий Медведев признал потерю Россией лидерства в космической сфере. Об этом он заявил на совещании по вопросу развития «Роскосмоса». Глава правительства отметил, что Россия «была первопроходцем в космосе, опережала в этой сфере абсолютное большинство других стран», однако сейчас у нашей страны «таких достижений, к сожалению, не так много», передает RT. Медведев поставил задачу «возвратить лидерство» в космической отросли, поскольку, по его словам, это вопрос и престижа, и национальной безопасности. Ранее в кабмине заявили, что Россия уступила США и Китаю по числу космических пусков.

Глава правительства в этой связи подверг критике работу «Роскосмоса», отметив, что госкорпорация сорвала контакты по пилотируемым полетам и допускает задержки в сроках запусков космических аппаратов. «К сожалению, мы и сейчас видим, что государственные контракты по пилотируемым полетам не выполняются, сроки запуска для развертывания постоянно переносятся», – цитирует Медведева «Интерфакс».

Премьер-министр также заявил об угрозе срыва строительства космодрома Восточный. Он напомнил, что еще на совещании в январе было констатировано, что темпы строительства космодрома недостаточные. К лету ситуация кардинально не изменилась. «Стройка под угрозой незавершения к запланированному времени», – отметил Медведев.

Глава правительства в числе минусов в работе госкорпорации указал неэффективное освоение бюджетных инвестиций. По его словам, «Роскосмосу» необходимо до конца года освоить еще около 200 млрд рублей, однако сейчас из выделенного бюджета использовано около 22%. Медведев напомнил, что эта ситуация влечет негативные последствия – «недозагруженные предприятия и несоблюдение различных сроков» и поэтому ее нужно быстро исправлять.

Глава правительства также сообщил о внесении изменений в федеральную космическую программу. По его словам, утвержденный им документ приводит «запланированное финансирование в соответствии с федеральным бюджетом на этот год и на два ближайших года», однако показатели и цели программы остаются прежними.

Как сообщал «Новый День», в январе Медведев обрушился с жесткой критикой в адрес «Роскосмоса» за неповоротливость и «прожектерство». Он заявил, что ракетно-космическая отрасль сегодня может и должна быть экономически успешной, но «мы пока от этого достаточно далеки». «Хватит болтать, куда мы полетим в 2030 году», – заявил Медведев. Премьер посоветовал Роскосмосу» «меньше говорить и больше делать». Он указал, что необходимо «активно заниматься коммерциализацией нашей космической отрасли и увеличением доли России на международном рынке».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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