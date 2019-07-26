Рогозин посетовал на погодные проблемы при строительстве космодрома Восточный

Строить вторую очередь космодрома Восточный мешают затянувшиеся на месяц дожди, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По его словам, вода заливает котлован. «Фантастика! Выбирали эту площадку исходя из того, что Амурская область и в частности это место, где 310 солнечных дней в году. Но я не понимаю, кем эта статистика была подсчитана. То ли климат изменился?», – сказал он на встрече с молодыми специалистами головного института госкорпорации – ЦНИИМаша.

При этом он отметил, что, несмотря на серьезные затруднения, строительство планируется завершить в срок в 2022 году, чтобы осуществить запуск тяжелой ракеты «Ангара» в намеченные сроки – в 2023 году. Дмитрий Рогозин обратил внимание на удобную планировку и компактность Восточного. Он отметил, что между стартовыми комплексами ракет «Союз-2» и «Ангара» будет несколько километров, тогда как на Байконуре «ты едешь с одного до другого стартового комплекса по 40-45 минут».

В рамках второй очереди космодрома предусмотрено строительство стартового стола для «Ангары», напоминает «Интерфакс». Стоит отметить, что строительство Восточного началось в 2012 году, первый старт состоялся в апреле 2016 года, а в начале 2019 года правительство подвергло жесткой критике положение дел на космодроме. Как оказалось, из 19 объектов Восточного построены только пять.

Как писал «Новый День», в январе премьер-министр Дмитрий Медведев обрушился с жесткой критикой в адрес «Роскосмоса» за неповоротливость и «прожектерство». Он заявил, что ракетно-космическая отрасль сегодня может и должна быть экономически успешной, но «мы пока от этого достаточно далеки». «Хватит болтать, куда мы полетим в 2030 году», – заявил Медведев. Премьер посоветовал Роскосмосу» «меньше говорить и больше делать». Он указал, что необходимо «активно заниматься коммерциализацией нашей космической отрасли и увеличением доли России на международном рынке».

В июне Дмитрий Медведев заявил об угрозе срыва строительства космодрома Восточный. Он напомнил, что еще на совещании в январе было констатировано, что темпы строительства космодрома недостаточные. К лету ситуация кардинально не изменилась. «Стройка под угрозой незавершения к запланированному времени», – отметил Медведев.

Глава правительства в числе минусов в работе госкорпорации указал неэффективное освоение бюджетных инвестиций. По его словам, «Роскосмосу» необходимо до конца года освоить еще около 200 млрд рублей, однако сейчас из выделенного бюджета использовано около 22%. Медведев напомнил, что эта ситуация влечет негативные последствия – «недозагруженные предприятия и несоблюдение различных сроков» и поэтому ее нужно быстро исправлять.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.07.19

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