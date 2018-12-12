В Госдуме устроили публичную порку Роскосмоса

Роскосмосу в Госдуме напомнили о падающих спутниках и неудачных запусках ракет. Как передает корреспондент РИА «Новый День», отдуваться за резонансные провалы, которые уже стали мемами в Рунете, пришлось заместителю генерального директора ГК «Роскосмос» Сергею Дубику, который накануне представил нижней палате парламента три «космических» законопроекта, цель которых состоит в коммерциализации госкорпорации и отрасли.

Речь идет фактически о наделении Роскосмоса полномочиями государственного органа – корпорация хочет, в частности, получить право создавать коммерческие и некоммерческие компании, присуждать звание «ветеран труда», проводить проверки и выписывать протоколы о нарушениях.

Представляя законопроект, Дубик напомнил, что с момента создания государственной корпорации прошло более трех лет, и за эти годы стало ясно, что одним из приоритетных направлений работы должна стать коммерциализация. Зарабатывать деньги Роскосмос мог бы на продвижении услуг РФ по запуску ракет космического назначения, производстве коммерческих космических средств связи, навигации, «а в перспективе – это осуществление пилотируемых полетов в космическом пространстве как на территории РФ, так и за рубежом».

Для реализации этих космических планов корпорации надо дать право создавать коммерческие структуры в России и за границей, сказал Дубик. Пока Роскосмос имеет право создавать только НКО и участвовать в чужих коммерческих фирмах. Решения о создании юрлиц, по задумке Роскосмоса, должен принимать Наблюдательный совет, а правом пополнять его полномочия следует наделить президента РФ. Правление Роскосмоса получит возможность «определять позицию корпорации как по акциям, принадлежащим самой корпорации, так и по тем, что принадлежат РФ».

Коммунист Николай Коломейцев тут же напомнил представителю Роскосмоса о грядущем банкротстве НПЦ им. Хруничева и НПО «Молния». «У вас директорами [назначаются] случайные люди!» – указал он. «Кадровый вопрос – проблема не только ракетно-космической отрасли, но и в других, – уклончиво ответил Дубик. – Новый генеральный директор предпринимает усилия по исправлению ситуации в отрасли».

«Недавно Дмитрий Рогозин озвучил сомнения относительно того, были ли американцы на Луне, – напомнил депутат Ярослав Нилов. – Если посмотреть наши ТВ-каналы, то эта тема обсуждается, и в США несколько лет назад появилась книга «Мы там никогда не были». Лично мое мнение – они там были, а теперь специально создают мифы и предпосылки для обсуждения и дискуссии. Видимо, встретились с кем-то – или с чем-то – научно необъяснимым. Вы в своей деятельности руководствуетесь какой информацией – были они там или не были? И почему эту тему начали опять обсуждать?».

По словам замглавы Роскосмоса, это объясняется стартовавшей в мире «лунной гонкой» – три космические державы выясняют, кто будет первым в освоении лунных ресурсов. «Мы возвращаемся к хорошему социалистическому соревнованию – кто первый», – оптимистично сообщил Сергей Дубик.

Затем слово взял режиссер, депутат Владимир Бортко. «Что сделать, чтобы ракеты не падали и не было космического воровства? – поинтересовался он у топ-менеджера Роскосмоса, и предложил российским властям свой вариант действий. – Первое – обращение президента о введении мобилизационной экономики с опорой только на собственные силы и движением на новую индустриализацию страны. Будет трудно, но народ поймет. Второе – полная замена либерального правительства и руководства Госбанка и направление деятельности на подъем промышленности России. Третье – введение управления госпредприятиями, в том числе Роскосмоса, с использование методов управления 30-50 годов. После этого все будет хорошо в Роскосмосе, и на Марсе будут яблони цвести».

Либерал-демократ Владимир Сысоев, в свою очередь, подчеркнул, что Россия, несомненно, должна вернуть лидерские позиции в космической отрасли, однако в данный момент ситуация вызывает обеспокоенность: большинство проектов так и не добрались до воплощения, а те, что добрались, прославились конфузами. «Банкротства, банальная халатность, становятся причинами аварий и уголовных дел», – напомнил он, отметив, что представители госкорпорации так и не дали внятного ответа на вопрос – зачем им нужно право учреждать коммерческие структуры.

«Где гарантия, что управление этими коммерческими и некоммерческими организациями будет эффективным, а мы не будем получать все новые уголовные дела?» – поинтересовался он.

Несмотря на критику и отказ оппозиции поддержать спорный законопроект, «Единая Россия» решила дать Роскосмосу все, что он попросил. Каждый из проектов законов получил поддержку более 335 депутатов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.12.18

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