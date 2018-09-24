«Роскосмосу» не хватает денег на полноценную пилотируемую программу

На сегодняшний день российский экипаж на Международной космической станции (МКС) состоит из двух, а не трех человек, как ранее, так как средств на запуск грузовых кораблей «Прогресс» не хватает, такое заявление сделал космонавт Олег Котов.

«У нас летают два человека не потому, что это хорошо, а потому, что нет денег на запуск еще одного космического грузового корабля», – приводит ТАСС слова космонавта. Он также рассказал, что из-за сокращения численности российского экипажа время на проведение экспериментов снизилось на 80%.

Кроме того, Котов отметил, что третий россиянин на МКС появится после запуска многофункционального лабораторного модуля «Наука», который запланирован на конец 2018 года.

Численность российского экипажа на МКС сократилась до двух человек минувшей весной, напоминает «Лента.ру». Такое решение «Роскосмос» принял в связи с переносом сроков запуска «Науки». «Роскосмосу» не удалось найти желающих занять освободившееся место в «Союзе», которое стали занимать грузовые контейнеры. Новый блок «Наука» в перспективе призван стать основой для национальной российской орбитальной станции. После «Науки» к МКС должно быть запущено еще два модуля.

Как писал «Новый День», Россия не будет участвовать в американском проекте по созданию окололунной станции Lunar Orbital Platform – Gateway в его текущем виде, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он также добавил, что Россия займется созданием собственной лунной станции. Он уточнил, что работать на вторых ролях с американцами – непозволительно для России. «Мы создаем свою транспортную систему», – заявил Рогозин.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.09.18

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