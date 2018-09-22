Россия передумала лететь к Луне вместе с американцами. Рогозин объяснил, почему

Россия не будет участвовать в американском проекте по созданию окололунной станции Lunar Orbital Platform – Gateway в его текущем виде. Об этом сегодня заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и добавил, что Россия займется созданием собственной лунной станции.

Он уточнил, что работать на вторых ролях с американцами – это непозволительно для России. «Мы создаем свою транспортную систему», – приводит слова Рогозина «Интерфакс».

Глава «Роскосмоса» добавил, что Россия может создать лунную научную станцию либо самостоятельно, либо совместно с дружественными странами – государствами БРИКС. Этот вопрос решится в ходе переговоров с партнерами в ближайшее время, отметил Рогозин, напомнив, что Россия начинает непилотируемую лунную программу в 2021 году. Чиновник при этом указал, что Луна является для нас «неотъемлемой ступенькой движения наверх».

В прошлом году Россия и США приняли заявление о совместной работе над проектом по созданию окололунной станции. Документ предполагает, что Россия разработает для станции шлюзовой модуль. Старт строительства станции намечался на 2022 году.

Накануне сообщалось, что Россия продолжит участвовать в проекте. Об этом информировало РИА «Новости» со ссылкой на источник в Роскосмосе. Собеседник агентства при этом не уточнил, какую роль на себя возьмет российское космическое ведомство в этом проекте.

В рамках программы NASA планируется создание международной обитаемой станции, вращающейся вокруг Луны, которая сначала будет использоваться для изучения спутника Земли и дальнего космоса, а затем в качестве пересадочной станции для космонавтов, летящих на Марс и обратно.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.09.18

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