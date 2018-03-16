В России до 2020 года создадут десантируемый модуль для освоения Марса

Перед предприятиями «Ростеха» и «Роскосмоса» поставлена задача до 2020 года создать десантный модуль для доставки самоходного аппарата на поверхность Марса, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу «Ростеха». В рамках проекта ученым также предстоит разработать и изготовить панели терморегулирования и каркасы солнечных батарей, которые обеспечат работу российской научной аппаратуры на Красной планете.

Кроме того, предприятия совместно изготовят конструкции для автоматической межпланетной станции «Луна-Глоб», космического аппарата «Метеор-М» и спутников группировки «Канопус». Общая стоимость разработок превысит 1 млрд рублей. Соглашение о сотрудничестве было подписано в среду, 14 марта. Эта работа будет осуществляться в рамках совместного российско-европейского проекта по исследованию Марса «ЭкзоМарс», уточнили в «Ростехе».

В планах нашего научно-производственного объединения много перспективных проектов по освоению ближнего и дальнего космоса, отметил гендиректор НПО Сергей Лемешевский. «Для их реализации мы планируем использовать потенциал ОНПП «Технология» как предприятия, обладающего уникальными компетенциями в сфере производства продукции для аэрокосмической отрасли», – пояснил он.

Как писал «Новый День», вчера, 15 марта из уст президента России Владимира Путина стали известны подробности лунной и марсианской программ. «Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски – для исследования дальнего космоса, и лунная программа, затем исследование Марса. Первое – это совсем скоро, в 2019 году мы собираемся запустить в сторону Марса миссию», – сказал президент в фильме главы предвыборного штаба Путина, тележурналиста Андрея Кондрашова, который был опубликован в четверг в соцсетях его коллегой Дмитрием Киселевым.

Технологии. Другие новости 15.03.18

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