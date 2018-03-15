Путин рассказал о запланированных полетах на Марс и Луну

Россия запустит миссию на Марс уже в 2019 году. Кроме того, российские специалисты займутся лунной программой, цель которой – высадка на полюса естественного спутника Земли. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски – для исследования дальнего космоса, и лунная программа, затем исследование Марса. Первое – это совсем скоро – в 2019 году мы собираемся запустить в сторону Марса миссию», – сказал глава государства во второй части документального фильма Андрея Кондрашова.

По словам российского лидера, новая лунная миссия будет отличаться от советской: «Наши специалисты постараются сделать высадки на полюса, потому что есть основания полагать, что там может быть вода. Там есть чем заниматься, оттуда могут быть начаты исследования других планет, далекого космоса».

Европейское космическое агентство и «Роскосмос» договорились в 2020 году отправить на Марс второй этап совместной миссии ExoMars, предполагающий высадку на поверхность Красной планеты десантного модуля с посадочной платформой и ровера.

Первый этап миссии ExoMars, запущенной в 2016 году, состоял из орбитального аппарата TGO (Trace Gas Orbiter) и демонстрационного десантного модуля Schiaparelli. Первый аппарат успешно работает на околомарсианской орбите, тогда как второй при спуске разбился о поверхность планеты.

В течение ближайших двух лет «Роскосмос» запланировал отправку к спутнику Земли миссии «Луна-25», в задачи которой входит проверка технологии мягкой посадки на южный полюс небесного тела, напоминает «Лента.ру».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.03.18

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